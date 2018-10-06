الزمالك بطل السوبر المصري السعودي

المصدر: د ب أ

أحرز الزمالك المصري لقب السوبر المصري السعودي لكرة القدم بفوزه على مضيفه الهلال السعودي 2 / 1 اليوم السبت على ملعب "جامعة الملك سعود" في العاصمة السعودية الرياض.

وتوج الزمالك بكأس البطولة التي تحمل اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يلتقي الزمالك فريق اتحاد جدة بالعاصمة المصرية القاهرة الشهر المقبل في المباراة الثانية للسوبر على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين على عكس سير اللعب في معظم فترات هذا الشوط حيث سجل الهدفين التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونجو كاسونجو في الدقيقتين 39 والثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني ، سجل السوري عمر خربين هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 57 فيما ضاعت من الفريق السعودي أكثر من فرصة ثمينة لتسجيل هدف التعادل.

وخاض الزمالك حامل لقب كأس مصر المباراة اليوم بعدما تعذر خوض الأهلي حامل لقب الدوري المصري لهذه المباراة بسبب ارتباطاته الأخرى.

كما يخوض الزمالك المباراة الأخرى للسوبر أمام اتحاد جدة حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.