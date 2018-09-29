اللجنة الأولمبية المصرية توقف رئيس الزمالك

المصدر: د ب أ

أصدرت اللجنة الأولمبية المصري بيانا، بما أسفر عنه تشاور الدكتور حسن مصطفي ممثل الحركة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية ، حيث تضمن خطوات مناقشة تـعديل قانون الرياضة وذلك بعد عرض رؤية السيد وزير الرياضة علي لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية والوزارة ومن يري الوزير ضمه للجنة برئاسة السيد رئيس اللجنة الأولمبية .

تضمن البيان الإجراءات العاجلة التي قررتها اللجنة الأولمبية ضد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيقات معه ، وذلك إزاء حالة التمادي في اختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية .

وتقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما تقرر مـنع منصوره من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك، وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد.

كما سيمنع منصور من حضور أي من اجتماعات الاتحادات الرياضية علي كل المستويات وسيمتنع استلام أي مكاتبات من الزمالك تكون موقعة من مرتضي منصور ، ولن تكون منتجة لثمة أثر أو نتيجة، وذلك اعتبارا من اليوم السبت.