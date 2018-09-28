الاتحاد العربي لكرة القدم يدعم المغرب لاستضافة كأس أفريقيا 2019

المصدر: د ب أ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أمس الخميس، دعم الاتحاد المغربي للعبة، فيما يتعلق باحتمالات استضافة المغرب، نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" : "بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون".

وأضاف "كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك".

وتواجه الكاميرون أزمة كبيرة في الوقت الراهن، قد تحول دون تنظيم منافسات كأس أفريقيا المقبلة، في ظل عدم اكتمال جاهزية الملاعب والمرافق الخاصة باستضافة الحدث.