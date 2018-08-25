الوصل يعود بتعادل من جدة

المصدر: د ب أ

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت اتحاد جدة السعودي بضيفه الوصل الإماراتي أمس الجمعة في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتقدم الوصل بهدف سجله فينيسيوس دي ليما في الدقيقة 12 وتعادل كريم الأحمدي لاتحاد جدة في الدقيقة 31.

وأنهى اتحاد جدة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد قاسم في الدقيقة 75.

ويحتاج اتحاد جدة السعودي للتعادل بأكثر من هدف أو الفوز بأية نتيجة في مباراة العودة التي ستقام يوم 30 سبتمبر المقبل بالإمارات للصعود إلى الدور التالي، فيما يحتاج الوصل للتعادل السلبي أو الفوز بأية نتيجة للصعود إلى الدور التالي.