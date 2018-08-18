صعود الأهلي المصري والوداد المغربي إلى دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

تصدر النادي الأهلي المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه الترجي التونسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الجمعة، بالجولة الخامسة من البطولة.

وضمن الأهلي التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة بعدما رفع رصيده إلى عشر نقاط واحتل صدارة الترتيب، متفوقا على الترجي التونسي، الذي كان قد تأهل في الجولة الماضية، بفارق المواجهات المباشرة، حيث كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يفوز الأهلي في مباراة اليوم 1 / صفر.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه المغربي وليد أزارو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

كما تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي رسميا إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة والتي شهدت فوز حوريا على توجو بور التوجولي.

ويدين فريق الوداد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنس الأصباحي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع الوداد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد صن داونز عند خمس نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق حوريا الغيني فوزا صعبا من ضيفه توجو بور التوجولي 2 / 1.

وسجل هدفي حوريا أوكانسي مانديلا وبلواجي ساكين في الدقيقتين 11 و59، فيما سجل هدف توجو بور أبلامفي دجادجا في الدقيقة 52.

ورفع حوريا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد توجو بور عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي الجزائر، أضاع وفاق سطيف الجزائري فرصة الانفراد بمركز الوصافة، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي 1/1، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وبات في رصيد مازيمبي 11 نقطة معززا مركزه في الصدارة، وضمن التأهل إلى دور الثمانية، لاسيما وأن في حال تعادله مع مولودية الجزائر في النقاط سيتأهل إلى الدور الثاني مستفيدا من المواجهات المباشرة حيث فاز مازيمبي على المولودية 1 / صفر في مباراة الذهاب وتعادلا في الإياب 1/1.

فيما رفع وفاق سطيف رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث متخلفا بفارق المواجهات المباشرة عن مواطنه مولودية الجزائر الذي يواجه مضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي اليوم السبت.

وسجل إسلام بكير، بطريقة رائعة هدف السبق لوفاق سطيف في الدقيقة 59، وادرك شونجو كاباسو التعادل لمازيمبي في الدقيقة 76.

وفي الجولة السادسة والأخيرة يلتقي مازميبي مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، بينما يحل وفاق سطيف ضيفا على مولودية الجزائر في مباراة واعدة ومصيرية.