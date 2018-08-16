اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الايقاف عن الكويت مؤقتا

المصدر: رويترز

رفعت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس الايقاف عن الكويت مؤقتا قبل يومين على انطلاق دورة الألعاب الآسيوية، ما يسمح لرياضييها بالمشاركة في الحدث تحت علم البلد العربي.

وعبرت الكويت عن سعادتها بقرار رفع الايقاف بشكل مؤقت لحين استكمال "خارطة الطريق" المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وتعرضت الكويت للايقاف منذ اكتوبر 2015 بسبب التدخل الحكومي في عمل اللجنة الأولمبية المحلية بعد صدور قانون للرياضة.

ونتيجة لذلك اضطر الرياضيون الكويتون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما لم تحصل اللجنة الأولمبية المحلية على تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال محمد الجبري، وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن رفع الايقاف جاء "بعد اجتماعات مثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وشدد الجبري على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق حتى رفع الايقاف بشكل كامل.

وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف عن الكويت في ديسمبر 2017 والذي تم فرضه في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة. وفي نفس الشهر استضافت الكويت منافسات كأس الخليج (خليجي 23).