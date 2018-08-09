استقبال أسطوري لعموري في الرياض

المصدر: متابعة ـ طلحة عبدالله وعلي الظاهري

حظي الدولي عمر عبد الرحمن (عموري) باستقبال أسطوري في الرياض لحظة وصوله المطار، حيث خرجت أعداد غفيرة من الجماهير الهلالية العاشقة للنجم لاستقباله، وهي تحمل لوحات الترحيب وتهتف باسمه ليخرج بصعوبة مباشرة إلى استاد الهلال، حيث تضاعفت أعداد الجماهير الهلالية، وارتفعت أجهزة الجوال لالتقاط صور النجم الكبير، فيما تابع الموقع الرسمي للنادي الهلالي وصول اللاعب لحظة بلحظة منذ أن دخلت الطائرة التي تقله إلى أجواء الرياض، مروراً بخروجه من المطار في الطريق إلى النادي.

وكانت صفقة انتقال عموري وجدت اهتماماً جماهيرياً وإعلامياً غير مسبوق بسبب القيمة المالية العالية لأحد أفضل عشرة لاعبين في القارة الآسيوية، وقدرت صفقة عموري والهلال بـ60 مليون ريال وهي الأعلى في تاريخ «ميركاتو» الخليج حسب كشف «البيان الرياضي» لقائمة أغلى 10 صفقات في المنطقة.

حشود جماهيرية غفيرة كانت في انتظار عموري بمطار الرياض | من المصدر

وفي حين أكدت مصادر أنه وقع لموسم واحد بنظام الانتقال الحر، قالت صحف سعودية إن خلافاً وقع بين نادي العين وعموري ما حدا بهذا الأخير المطالبة بالتوقيع كلاعب حر.

وأشعلت صفقة انتقال عمر عبدالرحمن «عموري» إلى الهلال السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت جماهير الهلال السعودي بالصوت والصورة عن فرحتها بالصفقة بطريقة خاصة ومميزة بعد انتشار مقاطع فيديو طريفة وصور ترحب بقدوم نجم الكرة الإماراتية إلى الملاعب السعودية.

وتصدر هاشتاق «#استقبال_اسطوري_لعموري» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وأصبح الهاشتاق الأكثر تباحثاً خلال الساعات الماضية، لاسيما بعد نشر العديد من المغردين مقاطع الفيديو للحظة وصول «عموري» إلى العاصمة السعودية الرياض والاستقبال الحاشد الذي حظي به اللاعب من قبل أنصار الهلال.

وانهالت الأبيات الشعرية تغزلاً بوصول «عموري»، حيث غرد عبدالعزيز محمد الفريح «كيف نخفي حبنا.. والشوق فاضح»، فيما وصف منبر الهلال حالة الجمهور أثناء انتظار وصوله قائلاً: «جماهير الهلال انتظرت لأكثر من ثلاث ساعات ورغم تأخر الوقت والغبار، إلا أنهم أصروا على استقبال عموري». وذكرت تغريدة أخرى: «جماهير الهلال تسجل أعلى معدل حضور جماهيري لاستقبال اللاعبين في مطار الملك خالد».

وغرد فهد المساعد: «هلا في معقل الزعماء.. مبروك يا كابتن ومبروك يا زعماء.. من العين إلى القلب يا عموري».

ودون حساب جمهور الشاعر محمد فهم أبياتاً قال فيها: «أهلاً بعموري حبيب الملايين.. جمهور الأزرق في قدومك يهلي.. عاشق للأزرق ما تبي النصر والعين.. كنك تقول بدون هالحب من لي».

ولم تخلُ مواقع التواصل الاجتماعي من الشد والجذب وروح الدعابة بين جمهور النصر السعودي والهلال بعد فوز الأخير بالصفقة، مما أضفى على «تويتر» نكهة جماهيرية خاصة. وغرد محمد العدواني: «للتاريخ.. الجمهور الهلالي يوقع العقد مع عموري في المطار.. جابك الله من بياض الفال والحظ الكبير.. واستبشرت بك ضلوع صدري وفزت». وقال عبدالله الهشبول: «فعلها الزعيم وخطف لاعب الزعيم.. هذه ليست ضربة معلم وإنما ضربة أسطورة».