أغلى 10 صفقات في تاريخ الخليج

المصدر: العين- طلحة عبدالله، عمر عبد الرحمن ونايف هزازي

لا تزال صفقة انتقال نجم العين والمنتخب الإماراتي عمر عبد الرحمن تتصدر اهتمام الشارع الرياضي بمنطقة الخليج، باعتبارها الأعلى من حيث القيمة المادية في تاريخ المنطقة، إذ انضم اللاعب بنظام الإعارة لنادي الهلال السعودي لموسم واحد في صفقة قياسية، بلغت 60 مليون درهم، وهي القيمة الأعلى للاعب كرة قدم في الخليج العربي. وتحفل سجلات سوق انتقالات اللاعبين بمنطقة الخليج العربي بالعديد من الصفقات العالية، وفي السياق التالي يرصد «البيان الرياضي» أغلى 10 صفقات في «ميركاتو» منطقة الخليج عبر التاريخ.

عمر عبدالرحمن

أخيراً وبعد شد وجذب وانتظار وقلق ومزايدات وقع اللاعب عمر عبد الرحمن رسمياً لنادي الهلال السعودي بنظام الإعارة لموسم واحد مقابل 14 مليون يورو، أي ما يعادل 60 مليون درهم تقريباً حسب التقارير الإخبارية وهي القيمة الأعلى للاعب خليجي في تاريخ كرة القدم الخليجية، وأثارت الصفقة جدلاً لافتاً في الشارع الرياضي غير أن معظم الذي علقوا عليها أكدوا أحقية اللاعب لهذا المبلغ الكبير قياساً على القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها عموري بفضل إمكاناته وموهبته العالية، وكان النادي السعودي دخل طرفاً ثانياً في الصفقة ورفع المقابل المادي الذي دفعه الهلال أول الأمر قبل أن يحسم هذا الأخير الأمور لصالحه في نهاية الأمر.





نايف هزازي

في موسم 2014- 2015 وقع اللاعب السعودي نايف هزازي عقداً مع نادي النصر قادماً من نادي الشباب في صفقة تعد الأعلى بتاريخ الدوري السعودي لكرة القدم، حيث بلغت قيمتها المادية 50 مليون ريال سعودي (50 مليون درهم)، لكن المهاجم لم يوفق في مشواره مع النصر فتنقل بين عدد من الأندية بعد أن وقع معه العميد مخالصة مالية لينتقل إلى نادي التعاون لمدة نصف موسم، قبل أن يحترف بنادي بوتوساني الروماني، ومن ثم عاد أدراجه ليستقر به المقام في فريق نادي أحد السعودي.

يحيى الشهري

في صيف 2013 أثار انتقال يحيى الشهري من الاتفاق إلى النصر جدلاً كثيفاً في الشارع الرياضي السعودي والخليجي حيث بلغت قيمة انتقاله 48 مليون ريال ( 48 مليون درهم) كأعلى صفقة انتقال في ذلك الوقت وحصل الشهري من الصفقة على راتب سنوي قدره 7 ملايين ريال سعودي لمدة خمس سنوات، وحصل نادي الاتفاق على مبلغ 13 مليون ريال، ويلعب الشهري في وسط الملعب وقد أظهر تألقاً كبيراً مع النصر.

ناصر الشمراني

في عام 2013 وقع المهاجم الدولي ناصر الشمراني عقد انتقاله رسمياً إلى نادي الهلال السعودي قادماً من نادي الشباب، مقابل مبلغ 36 مليون ريال (36 مليون درهم) لثلاث سنوات، منها 25 مليوناً لناديه السابق و11 مليوناً للاعب، وظهر الشمراني بمستوى متميز في قيادة هجوم الزعيم ليحقق معه عدداً من الألقاب قبل أن ينتقل الموسم قبل الماضي إلى العين بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، واستطاع أن يحقق نجاحا مرضيا للجماهير العيناوية.

نواف العابد

يعتبر نجم الهلال نواف العابد أحد أعلى اللاعبين سعرا في الخليج، حيث جدد تعاقده مع نادي الهلال السعودي في وقت سابق من عام 2013 5 أعوام تمتد إلى العام الحالي 2018، وأكدت تقارير إخبارية ، أن العابد تلقى مقابل تجديد تعاقده نحو 30 مليون ريال سعودي (30مليون درهم) بواقع 6 ملايين عن كل سنة من السنوات الخمس.

أسامة هوساوي

في وقت سابق من عام 2012 انتقل اللاعب أسامة هوساوي من فريقه الهلال إلى الأهلي مقابل 28 مليون ريال (درهم) في صفقة تعتبر الأعلى في ذلك الوقت بعد أن فاقت صفقة انتقال ياسر القحطاني من القادسية للهلال في عام 2005 والبالغة 25 مليون درهم، وبذلك يحتل هوساوي مكانه ضمن قائمة اللاعبين الأعلى سعراً بالخليج.

ياسر القحطاني

في أغسطس 2005 حسم الهلاليون أمر انتقال اللاعب الدولي ياسر القحطاني لصفوف الزعيم قادما من القادسية في صفقة تاريخية تعد الأعلى في ذلك الوقت، حيث بلغت 25 مليون ريال سعودي، ليسدل الستار على أطول مفاوضات تشهدها الملاعب السعودية، وبذلك أصبحت صفقة القحطاني ضمن قائمة أكبر وأقوى صفقات الخليج، وقدم القحطاني تنازلات عدة في سبيل ارتداء شعار الهلال حينها.

أحمد خليل

في عام 2017 وفي صفقة مدوية هزت الشارع الرياضي الإماراتي انتقل لاعب نادي شباب الأهلي دبي، أحمد خليل إلى نادي الجزيرة الإماراتي بعقد حر لمدة أربع سنوات بقيمة تجاوزت 17 مليون درهم حسب التقارير الواردة وكانت هذه هي الصفقة الأعلى في تاريخ الكرة الإماراتية.

ياسر الشهراني

في عام 2013 حسم نادي الهلال السعودي صفقة انتقال اللاعب ياسر الشهراني إلى صفوفه قادماً من نادي القادسية الكويتي مقابل 15 مليون ريال ( درهم) وهو المبلغ الذي ضاعفه فريق نادي الأهلي السعودي بعد رفع القيمة إلى 30 مليون ريال سعودي، غير أن رغبة اللاعب في الانضمام للهلال كانت أقوى من الإغراءات المالية.

مختار فلاتة

في يناير من عام 2013 كشفت تقارير إخبارية أن نادي الاتحاد السعودي وقع عقدا رسميا مع مهاجم نادي الشباب مختار فلاتة لمدة ثلاث سنوات في صفقة حرة مقابل مبلغ مالي قدره 9 ملايين ريال سعودي بواقع 3 ملايين سنوياً.