رونار يقترب من تدريب "محاربي الصحراء"

المصدر: د ب أ

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني لمنتخب المغرب، بات الأقرب لتدريب "الخضر"، خلفا للوطني، رابح ماجر، المقال نهاية الشهر الماضي.

وقال ذات المصدر، إن الاتحاد الجزائري يرى في رونار، المدرب الأنسب لإعادة قاطرة "محاربي الصحراء" إلى السكة الصحيحة، بعدما صرف النظر عن فكرة التعاقد مع البوسني، وحيد خاليلوزيتش، لأسباب عديدة، منها عدم تحمس المدرب نفسه للعودة، ورغبة أطراف محسوبة على الاتحاد السابق في الانفراد بمحيط المنتخب.

وأشار ذات المصدر إلى أن المفاوضات مع رونار، اقتربت من الحسم النهائي، بعدما وافق المدرب الفرنسي على عرض الاتحاد الجزائري، غير إنه لفت أن مسألة ترسيم العقد التي يفترض أن تتم في الأيام المقبلة، مرهونة بنجاح رونار، في فسخ العقد الذي يربطه مع الاتحاد المغربي الممتد إلى 2022. كما نوه أن الاتحاد الجزائري أبدى استعداده لتحمل جزء من المبلغ الذي سيدفعه رونار، للاتحاد المغربي في حال فسخ عقده.

ويعتزم رونار، الاستعانة بكل من مجيد بوقرة، وعنتر يحيى، ( النجمين السابقين للخضر)، إلى جانب آخرين ضمن جهاز الفني المعاون.

وكشف المصدر لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاتحاد الجزائري يضع الفرنسي الآخر، كريستيان غوركيف، المدرب "الخضر" السابق، كخيار ثان لخلافة ماجر. أما الاسم الثالث الذي يتداول داخل مقر الاتحاد الجزائري، فهو جرنوت روهر ، مدرب منتخب نيجيريا، لكن حظوظه تبدو ضئيلة مقارنة برونار، وغوركيف.

من جهة أخرى نفى المصدر، وجود أي تواصل بين الاتحاد الجزائري، وجمال بلماضي، موضحا أن اسم بلماضي، لم يدرج بتاتا ضمن قائمة المرشحين لخلافة ماجر.