الحضري يواصل أسطورته وينضم لفريق جديد في الـ45

المصدر: رويترز

سيواصل المخضرم عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم، مسيرته في الملاعب بعدما انضم إلى الإسماعيلي اليوم الاثنين.

وقال الإسماعيلي في صفحته على فيسبوك بجوار صورة للحضري "رحبوا معنا بالحارس الأفضل في تاريخ مصر.. عصام الحضري يعود إلى الدراويش من جديد".

وأعرب الحضري (45 عاما) عن سعادته بالانضمام لصفوف ناديه القديم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من التعاون السعودي، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تستغرق وقتا طويلا.

وقال في تصريحات لموقع النادي اليوم "حينما طالبني مسؤولو الإسماعيلي وافقت دون تردد فأنا من عشاق هذا النادي وجماهيره التي دائما ما تسعى لمساندة فريقها في كل مكان.

"عودتي لصفوف الإسماعيلي من أجل المساهمة مع زملائي بالفريق في تحقيق الألقاب".

وكان الإسماعيلي أعلن أنه نجح في الحصول على توقيع الحضري عقب عقد جلسة مع الجزائري خير الدين مضوي المدرب الجديد للفريق.

وسبق للحضري اللعب في صفوف الإسماعيلي في فترتين الأولى في 2009 واستمر موسما واحدا والثانية في 2014 ورحل في العام التالي.

وأضاف الحضري "سأثبت للجميع أن السن مجرد خانة بالبطاقة ليس أكثر وأعد الجميع بتحقيق الإضافة الفنية وأن أكون عند حسن ظن الجماهير".