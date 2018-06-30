وفاة لاعب مصري خلال مباراة كرة قدم

المصدر: البيان الالكتروني

توفي اللاعب المصري محمد فاروق بنزيما، لاعب الاتحاد السكندري السابق ونادي سيدي سالم الحالي، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته فى مباراة ودية مع أصدقائه بقرية "ابا البلد" مركز بنى مزار، محافظة المنيا.

وبحسب الصحف المصرية فقد سقط اللاعب مغشيا عليه في أرض الملعب، وتبين إصابته بأزمة قلبية، أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية، ومن ثم وفاته.

ومحمد فاروق البالغ من العمر 33 عاما وشهرته بنزيما نسبه لتقارب الشبه بينه وبين اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، لعب لأندية الاتحاد السكندري، وحرس الحدود والمنصورة والشمس، ويلعب حاليا في نادي سيدي سالم بكفر الشيخ.

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