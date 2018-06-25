وفاة لاعب الزمالك السابق حزناً على خسارة الفراعنة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى منذ قليل عبد الرحيم محمد نجم الزمالك السابق بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تواجده لتحليل مباراة مصر والسعودية في ختام مباريات كأس العالم.

وقال أحمد فوزي حارس مرمى فريق الداخلية السابق، وخلال تواجده في الإذاعة أيضا، إن عبد الرحيم كان منفعلا بعد المباراة وتأثر بهزيمة المنتخب اليوم أمام السعودية، وسقط بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى وفاته.

وقال النجم المصري السابق أحمد حسام ميدة عبر حسابه في تويتر " لا حول ولا قوة الا بالله توفى الى رحمة الله تعالى مدربي ومعلمي الكابتن الزمالكاوي الأصيل الكابتن عبد الرحيم محمد..نسألكم الفاتحة".