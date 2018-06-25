اتحاد الكرة السعودي يصدر لائحة خاصة بعقود اللاعبين

المصدر: واس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مجلس إدراته اتخذ قرارًا بتعديل بعض مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ومقدمات العقود والأجور الشهرية.

ويختص القرار الذي سيطبق على العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخه بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود وفقًا للفئات التالية:

الأولى: الفئة (A)

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 150 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ومائتي ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ 6 لاعبين لكل فريق.

الثانية: الفئة (B)

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 100 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ 10 لاعبين لكل فريق.

الثالثة: الفئة (C)

وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 75 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.

أما فيما يتعلق بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين السارية فقد أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض رسوم بمقدار 50% من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه.

وأهاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإدارات الأندية البدء في التطبيق الفوري لهذه القرارات وفقا للآلية التي سترد في التعميم الخاص بذلك.

كما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي بالسماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل خمسة لاعبين (سعوديين وأجانب) للجانب الاستثماري من قبل الأندية في فترات التسجيل المحددة من قبل الاتحاد على أن تكون اللائحة 35لاعبًا في كل فترة 30 منهم بشكل ثابت، ويحق لهم المشاركة في المسابقات و 5 لاعبين للاستثمار.