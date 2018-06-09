السيسي يطمئن على إصابة صلاح ويطالبه بالقتال

اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حالة إصابة محمد صلاح نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي ، والتي كان قد تعرض لها خلال مباراة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وطالبه بالقتال لأن الشعب المصري يتفاءل كثيرا بوجوده.

واستقبل الرئيس ، في مقر قصر الرئاسة بمصر الجديدة ، بعثة المنتخب المصري قبل ساعات من سفرهم إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 ، والتي يشارك فيها الفريق ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.

ورد صلاح على الرئيس السيسي خلال الجلسة ، مؤكدا أن اللعب في كأس العالم بمثابة حلم كبير له ولكل اللاعبين وسيعمل على تحقيق هذا الحلم وأن مستواه يتحسن كثيرا وآلام الإصابة بدأت في الزوال وسيقاتل من أجل لعب مباراة أوروغواي.

وتقدم محمد صلاح بالشكر للرئيس السيسي ، على اهتمامه الشخصي بإنهاء أزمة الإعلانات الخاصة به كما وجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على الاهتمام وإنهاء أسباب الأزمة.

ومن جانبه ، توجه الأرجنتيني هيكتور كوبر ، مدرب المنتخب المصري ، بالشكر للرئيس السيسي على دعمه للفريق، مشيرا إلى أنه سعيد بلقاء الرئيس للمرة الثالثة خلال 3 سنوات ، ويتمنى ألا تكون الأخيرة.