الزمالك يعلن ضم إبراهيم حسن من الإسماعيلي

أعلن نادي الزمالك المصري اليوم الأحد تعاقده رسميا مع اللاعب إبراهيم حسن من الإسماعيلي ، ليشكل أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الصيفية.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت "إبراهيم حسن لاعب مميز للغاية وصفقة سوبر وإضافة للفريق خلال الموسم الجديد ، والفريق كان في حاجة ماسة للتعاقد معه ، لأنه من أفضل اللاعبين المتواجدين بالدوري العام ، ووجوده مكسب كبير."

وأضاف "الفريق بعد حسم صفقة إبراهيم حسن في حاجة حاليا للتعاقد مع ظهير أيسر ، ونسعى لإنهاء صفقة اللاعب بهاء مجدي ، بالإضافة إلى مهاجم بارز".

ومن جانبه ، حرص إبراهيم حسن على توجيه الشكر لمرتضى منصور رئيس الزمالك على تمسكه بضمه للفريق ، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الإدارة وجماهير النادي ، وأن يكون له دور مؤثر في بطولات الزمالك خلال الموسم الجديد ، كما وجه الشكر لمجلس الإسماعيلي على تلبية رغبته في ارتداء قميص الزمالك.