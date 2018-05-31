الفيفا يستبعد الحكام السعوديين من المونديال

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "الأربعاء"، استبعاد طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم فهد المرداسي من المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم التي ستنطلق بروسيا منتصف الشهر المقبل للاشتباه في تورطه بقضية فساد.

وعوقب المرداسي بالحرمان من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في بلاده بعدما أظهرت التحقيقات قيامه بطلب رشوة من حمد الصنيع رئيس نادي اتحاد جدة السعودي من خلال رسائل نصية عبر تطبيق "واتسآب"، مقابل مساعدة فريقه للفوز بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أسبوعين.

كما قرر فيفا أيضا استبعاد طاقم التحكيم المعاون للمرداسي، المكون من محمد العبكري وعبدالله الشلوي من إدارة مباريات المونديال، حيث من المقرر أن يتم استبدالهما بحكمين من الإمارات العربية المتحدة واليابان.

كان الشلوي أعلن " الاثنين" تلقيه رسالة إلكترونية من فيفا تفيد باستبعاده وكذلك زميله محمد العبكري من قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات المونديال.

أكد الشلوي أنه تقدم بالاستقالة فور تلقيه قرار الفيفا، وأعلن اعتزاله بشكل رسمي في رسالة للانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووصف الشلوي القرار بـ "الكابوس" مؤكداً أنه لا يصدق الأحداث التي مر بها طاقم التحكيم خلال الآونة الأخيرة، وأضاف "انتهى حلمي بعد 16 عاما".