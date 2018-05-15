كامبالا سيتي يضاعف محنة الأهلي في دوري أبطال افريقيا

واصل الأهلي المصري كبوته في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم وخسر أمام مضيفه كامبالا سيتي الأوغندي صفر/ 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات للبطولة.

وتقدم كامبالا بهدف عن طريق البديل ديريك نيسيبامبي في الدقيقة 73 ثم أضاف اواني تيموثي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

وأهدر وليد سليمان ضربة جزاء للأهلي وصيف النسخة الماضية في الدقيقة 23.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى سلبيا مع ضيفه الترجي التونسي.

واقتسم كامبالا صدارة المجوعة الأولى مع تاونشيب رولرز البوتسواني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما حل الأهلي في قاع الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف خلف الترجي صاحب المركز الثالث.

كبوة الأهلي لم تقتصر على المستوى القاري فقط بل شملت المستوى المحلي أيضا حيث خسر الفريق أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة بينهما في الدوري بهدفين مقابل هدف كما خرج من كأس مصر على يد الأسيوطي سبورت.