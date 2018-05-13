إحالة حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمباحث الإدارية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم ، بتوصية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، قرارا باستبعاد الحكم فهد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وتحويله للمباحث الإدارية للتحقيق معه بسبب شبهات واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة .
وجاء هذا القرار قبل ساعات من النهائي المرتقب ليل أمس على ملعب "الجوهرة المشعة" ، وقد جرى تكليف طاقم تحكيمي بقيادة مارك كلاتنبيرج بإدارة المباراة ، ويساعده جيكوب كولن وبدر الشمراني وخالد الطريس كحكم رابع .
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية ، وفقا لمصادر خاصة ، أن سبب استبعاد المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية ، يعود إلى تواصله مع رئيس أحد الناديين طرفي نهائي كأس الملك ، ووجود شبهات في مكالمات هاتفية ومحادثات بينهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي كشف كل المحادثات لرئيس هيئة الرياضة ، تركي آل الشيخ ، وقدم الأدلة والثبوتات.
وطلبت الجهات المسؤولة من رئيس النادي، الذي أبلغ عن اتصالات الحكم ، مسايرة الحكم والخوض في الموضوع أكثر ، للاثبات أو النفي ، وتم ذلك الاتفاق ، حتى طلب الحكم في النهاية مبلغا ماليا من رئيس النادي.
📄| الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمباركة معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يصدر قرارًا باستبعاد حكم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهد المرداسي وتحويله للمباحث الإدارية ويُكلف مارك كلاتبيرج لقيادة المباراة pic.twitter.com/cVZ1COfBRa— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 12, 2018