سبورتنج المصري ينظم البطولة العربية للأندية لكرة اليد الـ 34

أسند الاتحاد العربي لكرة اليد تنظيم البطولة العربية الـ 34 للأندية للرجال والسيدات لنادي سبورتنج المصري.

وتقام البطولة خلال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 11 من الشهر ذاته.

وقال محمد المنيع، رئيس الاتحاد العربي: "سعداء باستضافة نادي سبورتنج العريق لهذه البطولة، والتي كانت بدايتها منذ 41 عاما بمدينة الإسكندرية العام 1977، ونشكر الاتحاد المصري ونادي سبورتنج على سعيهما لتنظيم البطولة".

وستقام مباريات البطولة علي ملاعب اندية سبورتنج والاتحاد والأولمبي.

وتم توقيع عقد البطولة بحضور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحادين المصري والعربي لكرة اليد، الذين عقدوا اجتماعا تشاوريا لمناقشة كافة الأمور الخاصة بعمل الاتحاد العربي في المرحلة المقبلة.