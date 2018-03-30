تطبيق تقنية حكم الفيديو في الملاعب السعودية

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بشكل رسمي في مباراة الفيصلي والأهلي، لأول مرة في المسابقات المحلية.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الجمعة ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه، عبر الانجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام عن سعادته بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الملاعب السعودية للمرة الأولى، مشيراً إلى قيام اللجنة خلال الستة أشهر الماضية بتدريب الحكام بشكل مكثف على تطبيق التقنية.

وأوضح كلاتنبيرج أن استخدام التقنية سيعمل على التأكد من قرارات الحكام ويسهم في التقليل من نسبة الأخطاء التحكيمية.