الترجي والأفريقي.. قمة مرتقبة في الدوري التونسي



يسعى الترجي حامل اللقب إلى تحقيق انتصار جديد والابتعاد بالصدارة عندما يواجه يوم الأحد غريمه التقليدي وملاحقه المباشر النادي الأفريقي في قمة لقاءات الجولة 14 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم التي تنطلق السبت. ويتصدر الترجي الترتيب برصيد 30 نقطة من 13 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن النادي الأفريقي والملعب التونسي ملاحقيه المباشرين.

ويأمل الترجي بقيادة مدربه ماهر الكنزاري في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الانتصار الرابع توالياً عندما يحل ضيفاً على النادي الأفريقي في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها.

ويدخل الترجي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما وجد في المباريات الأخيرة نجاعته الهجومية واستعاد خدمات البرازيلي يان ساس بعد غيابه بسبب الإصابة. وقال الكنزاري عقب مباراة الفريق ضد شبيبة العمران والتي فاز بها 4-0 «وجود ساس ضمن التشكيلة الأساسية مهم جداً للفريق لأنه يقدم الإضافة في الخط الأمامي وكثيراً ما يكون حاسماً».

وتابع مدرب الترجي «كل اللاعبين لهم دور مهم في المجموعة لكن بتفاوت وعلى الجميع التحلي بالروح الانتصارية نفسها لمواصلة النتائج التي ترضي الجماهير الكبيرة للنادي».



من جانبه سيفتقد الأفريقي خدمات فيليب كوزومبي بسبب الإيقاف والظهير حسام حسن رمضان بسبب الإصابة. وقال عثمان النجار المدرب المساعد للنادي الأفريقي إن الفريق جاهز «بمن حضر» وسيكون حمزة الخضراوي أساسياً مع استعادة المهاجم فراس شواط للياقته الكاملة بعد الإصابة. وسيسعى الأفريقي بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد ثلاث نقاط إضافية تعيده للمنافسة على اللقب.



ويتطلع الأفريقي للعودة إلى طريق الانتصارات ضد غريمه التقليدي الترجي وتجاوز خيبة الجولة الماضية التي تعادل فيها سلباً مع منافسه على المركز الثاني الملعب التونسي. وتنطلق الجولة 14 السبت بإقامة أربع مباريات إذ يلتقي النادي البنزرتي مع ضيفه النجم الساحلي المنتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بعد بداية متعثرة هذا الموسم ويحل شبيبة القيروان ضيفاً على الاتحاد المنستيري. ويلعب الصفاقسي مع مستقبل المرسى، في حين يلاقي مستقبل قابس ضيفه مستقبل سليمان.

ويلعب النادي الأفريقي مع الترجي التونسي في قمة لقاءات الجولة يوم الأحد الذي يشهد أيضاً مباراتي نجم المتلوي مع الترجي الجرجيسي واتحاد بنقردان ضد الملعب التونسي. ويوم الاثنين يحل الأولمبي الباجي ضيفاً على شبيبة العمران.