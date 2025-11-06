الترجي على قمة الدوري التونسي برباعية شبيبة العمران



اكتسح الترجي ضيفه شبيبة العمران 4 -0، الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري التونسي لكرة القدم. ورفع الترجي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الأفريقي صاحب المركز الثاني. على الجانب الآخر، تجمد رصيد شبيبة العمران عند 16 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم الترجي عن طريق يوسف البلايلي في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف شهاب الجبالي الهدف الثاني في الدقيقة 61. وفي الدقيقة 70 سجل قصي سميري الهدف الثالث للترجي، فيما اختتم حمزة الجلاصي الرباعية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة الملعب التونسي وضيفه الأفريقي. ورفع الأفريقي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر الترجي، ومتفوقاً بفارق الأهداف على الملعب صاحب المركز الثالث.