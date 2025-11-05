النجم الساحلي يواصل صحوته.. والصفاقسي يعود للانتصارات بالدوري التونسي



واصل النجم الساحلي صحوته في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - 0 على مضيفه الترجي الجرجيسي، الأربعاء، في المرحلة الـ13 للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي أقيمت في اليوم نفسه عن فوز الصفاقسي على مضيفه الأولمبي الباجي 1 - 0، ومستقبل المرسى على ضيفه النادي البنزرتي 2 - 0، في حين تعادل نجم المتلوي مع ضيفه الاتحاد المنستيري 2 / 2.



وسجل حسام دقدوق هدف النجم الساحلي الوحيد في الدقيقة السابعة، وشهد اللقاء 4 إقصاءات لكل من سيف الشرفي وإينوسون نشوتي ومعتز شوشان من الترجي الجرجيسي، وفادي بن شوق، لاعب النجم الساحلي.



بتلك النتيجة ارتفع رصيد النجم الساحلي، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 18 نقطة في المركز الثامن، علماً بأنه الفوز الخامس للفريق الملقب بـ(جوهرة الساحل) بالبطولة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات و5 هزائم.



من جانبه توقف رصيد الترجي الجرجيسي، الذي نال خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات وتعادلين، عند 20 نقطة في المركز الخامس.



وعاد الصفاقسي إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين بالماضيتين بالمسابقة، عقب فوزه الثمين 1 - 0 على مضيفه الأولمبي الباجي.



واضطر الصفاقسي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عمار كمال الدين طيفور في الدقيقة 24، لكنه تمكن من هز الشباك بواسطة لاعبه إياد بالوافي في الدقيقة 41، بينما عجز لاعبو الأولمبي الباجي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.



وارتفع رصيد الصفاقسي، الذي تعادل بدون أهداف مع الملعب التونسي وخسر 1 - 2 أمام الترجي التونسي في المرحلتين الماضيتين، إلى 20 نقطة في المركز السادس، علماً بأن هذا هو الفوز الخامس للفريق خلال الموسم الحالي مقابل 5 تعادلات و3 هزائم.



في المقابل توقف رصيد الأولمبي الباجي، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز السادس عشر (الأخير).