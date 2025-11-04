شبيبة القيروان ينهي سلسلة الهزائم المتتالية على حساب قابس



سجل شبيبة القيروان هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-1 على مستقبل قابس، في افتتاح منافسات الجولة 13 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، ليعود الفائز إلى طريق الانتصارات من جديد.



ورفع شبيبة القيروان الذي عاد إلى الانتصارات بعد ست هزائم متتالية رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد مستقبل قابس عند ثماني نقاط في المركز قبل الأخير من 13 مباراة، متساوياً مع الأولمبي الباجي الذي خاض 12 مباراة.



ومنح محمد أمين الحمروني التقدم للشبيبة بعد سبع دقائق من بداية المباراة، بعدما استقبل كرة طويلة من أشرف كرير، حارس مرمى القيروان، ليسيطر على الكرة بصدره قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.



وضاعف عزالدين كادا النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يقلص محمد أمين الناوي الفارق لمستقبل قابس في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وألغى حكم المباراة هدفاً في الدقيقة 75، بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم المساعد، للقيروان بداعي التسلل. وفي التوقيت نفسه، فاز عشرة لاعبين من اتحاد بنقردان 1-0 على مضيفه مستقبل سليمان، ورفع بنقردان رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11، فيما توقف رصيد مستقبل سليمان عند 10 نقاط في المركز 14.



وسجل آدم الطاوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من إياد حاج خليفة. ولعب بنقردان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86 بعد طرد خميس معواني.