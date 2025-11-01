الأفريقي يواصل تصدر الدوري التونسي



سجل فيليب كوزومبي هدفاً في اللحظات الأخيرة ليمنح الأفريقي التعادل 1 ـ 1 على عشرة لاعبين من مستقبل سليمان السبت في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.



ورفع الأفريقي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب من 12 مباراة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على الملعب التونسي الذي لعب 11 مباراة، بينما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند عشر نقاط في المركز 14.



ومنح المنوبي الحداد التقدم لسليمان في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك كوزومبي التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ولعب مستقبل سليمان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، بعد أن تلقى باباكار ديارا بطاقة حمراء.



وفي مباراة أخرى أُقيمت في التوقيت نفسه، سجل النجم الساحلي هدفين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفوز 2 ـ صفر على عشرة لاعبين من ضيفه نجم المتلوي. ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد نجم المتلوي عند النقطة 18 في المركز السادس. وتلقى محمد ديامبيه لاعب نجم المتلوي بطاقة حمراء في الدقيقة 26 إثر التحام قوي مع أحد لاعبي النجم الساحلي. وافتتح البديل محمد ياسين الشعباني التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قبل أن يضاعف ماهر بالصغير النتيجة بعدها بثلاث دقائق.



وتعادل الاتحاد المنستيري بعشرة لاعبين 1 ـ 1 مع مضيفه مستقبل قابس. ورفع المنستيري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما وصل مستقبل قابس إلى ثماني نقاط في المركز قبل الأخير. ولعب المنستيري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، بعد طرد لاعبه ياسين الدريدي. وافتتح جيسلاي أودو التسجيل لصالح مستقبل قابس في الدقيقة 70، قبل أن يدرك رائد الشيخاوي التعادل قرب النهاية.



وسجل اتحاد بنقردان هدفاً في كل شوط ليفوز 2 ـ 0 على عشرة لاعبين من شبيبة القيروان. ورفع اتحاد بنقردان رصيده إلى 12 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند عشر نقاط في المركز 12. وتلقى عبدولاي كانو لاعب شبيبة القيروان بطاقة حمراء في الدقيقة 60. ومنح وائل الصالحي التقدم لبنقردان في الدقيقة 27، قبل أن يضاعف عبدالله العمري النتيجة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.