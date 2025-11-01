قمة الترجي والصفاقسي تخطف الأنظار في دوري تونس



تتجه الأنظار في الجولة 12 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، والتي تنطلق السبت، إلى القمة المرتقبة بين الترجي ومضيفه الصفاقسي الأحد.



ويدخل الترجي لقاء القمة منتشياً بتأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وفي رصيده 24 نقطة في المركز الثالث متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الأفريقي والملعب التونسي أصحاب الصدارة.



ويأمل الترجي مواصلة نتائجه الإيجابية بالدوري المحلي من أجل تضييق الخناق أكثر على متصدري الترتيب واستمرار حملة الدفاع عن اللقب.



وانتقد ماهر الكنزاري مدرب الترجي، ضغط المباريات خلال شهر أكتوبر الماضي، قائلاً: «نأمل أن نتجاوز هذه المرحلة دون إصابات خطيرة، خصوصاً أن الفريق يعاني من غياب عناصر بارزة مثل محمد أمين توجاي ويان سان بسبب الإصابة».



ورغم أن الكنزاري (52 عاماً) نجح في اختبارات عدة خلال الموسم الحالي، وأعاد الترجي إلى المنافسة على اللقب بعد بداية متعثرة، فإنه يخوض لقاء القمة وسط ضغوط متزايدة ومطالب جماهيرية كبيرة برحيله.



ومن جانبه، يسعى الصفاقسي بقيادة مدربه محمد الكوكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، خصوصاً بعد سلسلة من النتائج الجيدة، إذ لم يتعرض الفريق لأي هزيمة في آخر ثماني مباريات.



ويحتل الصفاقسي المركز السابع برصيد 17 نقطة.



وأشار الكوكي إلى أن التعادل أمام مضيفه الملعب التونسي في الجولة الماضية كان نتيجة مهمة للغاية، مشدداً على أنه سيعمل على البناء عليها من أجل التحضير الجيد لمواجهة الترجي، وتحقيق نتيجة ترضي جماهير فريق عاصمة الجنوب.



وسيسعى الأفريقي لتحقيق الفوز عندما يستضيف مستقبل سليمان غداً السبت، من أجل الحفاظ على الصدارة.



ويأمل فريق المدرب فوزي البنزرتي أن يواصل عروضه القوية وتحقيق انتصاره الخامس على التوالي، في حين يسعى الفريق الزائر لتحقيق نتيجة جيدة تبعده عن منطقة الهبوط.

ويحتل مستقبل سليمان المركز 14 برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وست هزائم.



وتنطلق السبت الجولة 12 بإقامة أربع مباريات، إذ يلاقي النجم الساحلي ضيفه نجم المتلوي ويستضيف النادي الأفريقي فريق مستقبل سليمان، كما يحل الاتحاد المنستيري ضيفاً على مستقبل قابس، فيما يواجه اتحاد بنقردان نظيره شبيبة القيروان.



وتستأنف الجولة الأحد بلقاء القمة بين الترجي والصفاقسي على ملعب الطيب المهيري، فيما يحل الملعب التونسي ضيفاً على جاره شبيبة العمران، إلى جانب مباراة النادي البنزرتي مع الأولمبي الباجي والترجي مع مستقبل المرسى.