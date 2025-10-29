الملعب التونسي يهدر فرصة استعادة صدارة الدوري



أضاع الملعب التونسي فرصة استعادة صدارة ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع ضيفه الصفاقسي، الأربعاء، في المرحلة الـ11 للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز النجم الساحلي 2 - 0 على مضيفه مستقبل المرسى، فيما تعادل الاتحاد المنستيري بدون أهداف مع ضيفه اتحاد بن قردان.



وبقي الملعب التونسي في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف خلف الأفريقي (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه، فيما ارتفع رصيد الصفاقسي إلى 17 نقطة في المركز السابع.



ويأتي هذا التعادل ليزيد من آلام الملعب التونسي، الذي خرج سريعاً من الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) مؤخراً على يد أولمبيك آسفي المغربي.

من جانبه، عاد النجم الساحلي لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية بالمسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - 0 على مضيفه مستقبل المرسى.

وافتتح محمد بوسلامة التسجيل للنجم الساحلي في الدقيقة 63، فيما تكفل راقي لعواني بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 68.



وارتفع رصيد النجم الساحلي، الذي ودع مبكراً أيضاً بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الدور التمهيدي الثاني، إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مستقبل المرسى عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.



وواصل الاتحاد المنستيري نزيف النقاط، بعد التعادل السلبي مع ضيفه اتحاد بن قردان.



وأصبح في رصيد الاتحاد المنستيري، الذي خسر من الأفريقي في المرحلة الماضية للمسابقة، قبل أن يخرج من الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري، 18 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر.