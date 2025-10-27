استقالة رئيس النجم الساحلي التونسي زبير بية



قالت تقارير إعلامية في تونس اليوم الإثنين إن رئيس النجم الساحلي واللاعب الدولي السابق زبير بية قدم استقالته من منصبه. وتأتي الاستقالة بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية»، بخسارته أمس الأحد بركلات الترجيح ضد نادي نيروبي يونايتد الكيني بعد فوز كل فريق على أرضه بالنتيجة ذاتها «2/0». ويعاني النجم أيضاً من أزمة مالية معقدة وسوء النتائج في منافسات الدوري التونسي حيث يحتل المركز 12 في جدول الترتيب بتسع نقاط في أعقاب الجولة 11، بتحقيقه فوزين وخسارته في خمس مباريات وتعادله في اثنتين. وتنقص الفريق مباراة مؤجلة.



ومن المتوقع أن تدعو إدارة النادي إلى اجتماع استثنائي في وقت لاحق لبحث وضعية الفريق بعد انسحاب بية. ويعد زبير بية «54 عاماً» من أساطير النجم الساحلي، وكان شغل بداية من يوليو 2024 منصب رئيس هيئة تسييرية مؤقتة في إدارة النجم ثم انتخب رسمياً رئيساً للنادي في يوليو الماضي في ولاية تمتد حتى عام 2028.