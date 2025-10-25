الأفريقي يهزم شبيبة القيروان وينفرد بصدارة دوري تونس



انفرد الأفريقي بصدارة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بفوزه 3-1 على مضيفه شبيبة القيروان، السبت.



ورفع الأفريقي رصيده إلى 25 نقطة من 11 مباراة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على الملعب التونسي، وأربع نقاط عن الترجي اللذين خاضا عشر مباريات، بينما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.



ومنح حسام حسن رمضان التقدم للأفريقي بعد خمس دقائق من بداية المباراة، بعد تمريرة عرضية من فهد المسماري، قبل أن يضاعف البديل فيليب كوزومبي النتيجة في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجعل بلال ايت مالك النتيجة 3- 0 في الدقيقة 73، إثر تمريرة عرضية من غيث الزعلوني، حولها بتسديدة من لمسة واحدة إلى شباك الحارس محمد عزيز البجاوي، قبل أن يقلص ريان الحمروني الفارق بعدها بدقيقتين بمجهود فردي، وبتسديدة قوية بالقدم اليسرى باغتت غيث اليفرني، حارس الضيوف.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت سجل أسامة البحري هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود نجم المتلوي لفوز مثير 1- 0 على ضيفه مستقبل قابس.



ورفع المتلوي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مستقبل قابس عند سبع نقاط في المركز الأخير.