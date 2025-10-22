الملعب التونسي يسترد صدارة الدوري



استعاد الملعب التونسي قمة ترتيب الدوري التونسي بفضل فوزه المستحق 2-0 على مضيفه البنزرتي، الأربعاء، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري التونسي لكرة القدم.



وفرض التعادل دون أهداف نفسه على لقاء الترجي الجرجيسي مع ضيفه الترجي التونسي، وفاز الأولمبي الباجي 2-1 على مضيفه النجم الساحلي.



وتقمص أمادو نداي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي الملعب التونسي في الدقيقتين 17 والأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 24 نقطة في القمة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه النادي الأفريقي، في حين توقف رصيد البنزرتي عند 12 نقطة في المركز التاسع.



ورفع الترجي رصيده بهذا التعادل إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط أمام الترجي الجرجيسي، صاحب المركز الخامس.