الأفريقي يلحق بالمنستيري الهزيمة الأولى وينفرد بصدارة الدوري التونسي



انفرد الأفريقي بصدارة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً، الثلاثاء، بفوزه 2-1 على الاتحاد المنستيري الذي تعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم، بعدما سجل علي يوسف هدف انتصار صاحب الأرض قرب النهاية.



ورفع الأفريقي رصيده إلى 22 نقطة من عشر مباريات، متقدماً بنقطة على الملعب التونسي الذي خاض تسع مباريات.



وتجمد رصيد المنستيري عند 17 نقطة في المركز الرابع، وتقدم الأفريقي بهدف سجله فابريس زيجي بالخطأ في مرماه قبل دقيقتين من الاستراحة.



لكن أيمن الحرزي أدرك التعادل للفريق الزائر من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبعد سيطرة متبادلة على الكرة دون صناعة أي فرصة خطيرة، حصل الأفريقي على ركلة جزاء سجلها الليبي يوسف في الدقيقة 73.