الأفريقي يتعثر ويمنح الترجي فرصة انتزاع صدارة الدوري التونسي



أهدر الأفريقي نقطتين ثمينتين في صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم بتعادله سلبياً مع مضيفه الاتحاد المنستيري السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.



وحصد الأفريقي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 55 نقطة من 25 مباراة في الصدارة، متفوقاً بنقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الترجي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.



وحقق الأولمبي الباجي فوزاً مستحقاً على ضيفه النجم الساحلي 3 - 1 ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد النجم عند 35 نقطة في المركز السادس.



افتتح أسامة عبيد التسجيل لصالح النجم الساحلي في الدقيقة 31، لكن الأولمبي الباجي نجح في إدراك التعادل سريعاً في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب الغيني كاسيري كامارا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



في الشوط الثاني، واصل الأولمبي الباجي ضغطه ونجح في التقدم بالنتيجة في الدقيقة 56 عبر إسكندر الشلغومي من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 62، تعزز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث جاء بـ «نيران صديقة» بعدما سجل المدافع الدولي وجدي كشريدة هدفاً في مرماه.



وفي مباراة ثالثة تعادل الملعب التونسي مع النادي البنزرتي 1 - 1، ليرفع الأول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع مقابل 32 نقطة للبنزرتي في المركز الثامن.



بادر الملعب التونسي بالتسجيل في الدقيقة 23 عن طريق يوسف الدفلاوي، قبل أن ينجح البنزرتي في إدراك التعادل في الدقيقة 30 عبر النيجيري أولواتوبيلوبا أيندي.



