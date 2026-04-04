ركلة جزاء ملغاة تشعل الجدال بعد مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

حسم التعادل السلبي قمة الجولة 24 من ​الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم التي أقيمت السبت بين الترجي ومضيفه النجم الساحلي.



ورفع الترجي ​رصيده إلى 54 نقطة من 24 مباراة في صدارة الترتيب، متقدماً بثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الأفريقي الذي خاض 23 مباراة.



وفي المقابل، رفع النجم الساحلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس.



وقال الفرنسي ‌باتريس بوميل، مدرب الترجي، في مؤتمر صحافي عقب المباراة، إن التعادل أمام النجم يشكل نتيجة منطقية.



وأشار بوميل إلى أن مجريات اللقاء شهدت فترات تألق ​لكلا الفريقين، ما يبرر نهاية المباراة بالتعادل، مضيفاً ​أن فريقه كان يسعى للعودة بنتيجة إيجابية من ⁠أرضية الاستاد الأولمبي بسوسة.



كما شدد على أن نقطة التعادل تظل ثمينة في هذا التوقيت من الموسم، وقد يكون لها تأثير مهم في سباق الترتيب خلال الجولات المتبقية.



في المقابل، ​عبّر محمد علي ⁠نفخة، مدرب النجم الساحلي، ⁠عن استغرابه من إلغاء ركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه، مؤكداً أنها كانت واضحة للجميع وتم احتسابها في البداية قبل التراجع عنها.



وقال نفخة إن «أسباب إلغاء الركلة تبقى غير مفهومة»، ⁠مضيفاً أن فريقه غير راضٍ عن نتيجة التعادل، خاصة أنه كان يطمح لتحقيق الفوز في هذه المواجهة.



وتابع مدرب النجم الساحلي أن لاعبيه قدموا ما عليهم خلال اللقاء، غير أن النتيجة النهائية لم تكن في مستوى تطلعات الفريق.



وفي مباراة أخرى، تعادل الملعب التونسي بعشرة لاعبين مع مضيفه الترجي الجرجيسي سلبياً. ورفع الملعب التونسي رصيده إلى ‌43 نقطة في المركز الرابع، مقابل 28 نقطة للترجي الجرجيسي في المركز 11.



وسجل الملعب التونسي هدفاً في ​الدقيقة 81، وتم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بابا ديوب في الدقيقة 87 إثر حصوله على الإنذار الثاني.



وبالنتيجة ذاتها، تعادل شبيبة العمران مع ضيفه الاتحاد المنستيري.



وأصبح رصيد الاتحاد المنستيري 38 نقطة في المركز الخامس، مقابل 32 نقطة لشبيبة ​العمران في المركز السابع.