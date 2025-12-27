الغامدي وبرجفاين يقودان صحوة الاتحاد والكرة تعاند بنزيمة

سجل أحمد الغامدي هدفه الثاني هذا الموسم في ⁠الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين في الشوط الأول وأضاف زميله الهولندي ستيفن برجفاين الهدف الثاني قرب النهاية وعاندت ‌الكرة كريم بنزيمة كثيرا لكن الاتحاد حامل اللقب واصل صحوته بالفوز على ضيفه الشباب 2-0 في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين السبت.

وعادت عجلة المسابقة للدوران بعد توقف طويل بسبب كأس العرب في قطر، لكن الاتحاد الذي حقق فوزه الأول في الدوري تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو قبل توقف المسابقة واصل صحوته بعد انتصاره أيضا على ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا ⁠للنخبة. ورفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة من عشر مباريات في المركز السادس بينما يحتل الشباب المركز 13 برصيد ثماني نقاط.