الهلال يلاحق النصر في صدارة الدوري السعودي بالفوز على الخليج

قلص الهلال الفارق الذي يفصله عن النصر إلى نقطة واحدة مؤقتا بعدما تغلب 3-2 على الخليج الجمعة في الجولة 11 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين مستفيدا من هدفين في الشوط الأول سجلهما محمد كنو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وهدف في الشوط الثاني من مالكوم.
وبعد تقدم الهلال بثلاثية، رد الخليج بهدفين متأخرين سجلهما جوشوا كينج ويورجس ماسوراس ليقترب الفريق من التعادل وتشهد المباراة نهاية متوترة.
ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، ويمكن للنصر الابتعاد أكثر في الصدارة عبر مباراته المقررة أمام الأخدود السبت في الجولة نفسها.
واستغل الهلال الزخم الذي اكتسبه بالفوز 1- 0 على الشارقة والاحتفاظ بصدارة مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحقق فوزا مهما مع استئناف منافسات الدوري بعد فترة توقف خلال إقامة كأس العرب في قطر.