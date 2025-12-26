الهلال يلاحق النصر في صدارة الدوري السعودي بالفوز على الخليج

قلص الهلال الفارق ‌الذي يفصله عن النصر إلى نقطة واحدة مؤقتا بعدما تغلب 3-2 على الخليج الجمعة في ⁠الجولة 11 من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين مستفيدا من هدفين في الشوط ⁠الأول سجلهما محمد كنو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وهدف في الشوط الثاني من مالكوم.

وبعد تقدم الهلال ​بثلاثية، رد الخليج بهدفين ​متأخرين سجلهما جوشوا كينج ​ويورجس ماسوراس ليقترب الفريق من ‌التعادل وتشهد المباراة ‌نهاية ⁠متوترة.

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، ويمكن للنصر الابتعاد أكثر ​في ​الصدارة عبر مباراته المقررة أمام الأخدود السبت في الجولة ‍نفسها.

واستغل الهلال الزخم الذي اكتسبه بالفوز 1- 0 على الشارقة والاحتفاظ بصدارة مجموعة الغرب في دوري ‍أبطال آسيا للنخبة، ليحقق فوزا مهما مع استئناف منافسات الدوري بعد فترة توقف خلال إقامة كأس العرب في قطر.