رونالدو: دقات قلبي تسارعت أثناء تنفيذ ركلة الجزاء أمام الفيحاء



قال كريستيانو رونالدو قائد النصر إن دقات قلبه تسارعت أثناء تنفيذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الفوز 2-1 على الفيحاء في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين السبت.



وأنقذ رونالدو النصر من التعثر لأول مرة في الدوري هذا الموسم، بعدما أدرك التعادل في الشوط الأول قبل أن يسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليرفع فريق المدرب جورجي جيسوس رصيده إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة بعد سبع مباريات.



وقال رونالدو عن تسجيله لركلة الجزاء "تسارعت دقات قلبي عن ذي قبل. "لكن هذه كرة القدم وهذه حياتي منذ 22 عاما، أنا سعيد بذلك". وأشاد قائد البرتغال بأداء الفيحاء الدفاعي، قائلا "كانت مباراة صعبة للغاية ولم نصنع الكثير من الفرص لأنهم كانوا يدافعون بشكل جيد. "هذه كرة القدم وعلينا الثقة بأنفسنا حتى النهاية. الجماهير وثقت بنا وأعتقد أننا نستحق الفوز. "علينا مواصلة الانتصارات.

نحن نتصدر الدوري والموسم لا يزال طويلا. علينا السير خطوة بخطوة، لكننا في موقف جيد بالدوري". وأكد رونالدو (40 عاما)، الذي فاز بجائزة رجل المباراة، أنه يريد التتويج بالدوري السعودي موضحا أنه لا يعطي الأولوية للجوائز الفردية. وقال "كرة القدم صندوق من المفاجآت دائما. نحن نواصل الإيمان بأنفسنا وكما قلت سابقا نحن نستحق الفوز".

وأضاف "من الجيد دائما تسجيل الأهداف. أنا سعيد لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز، لكن الشيء الأهم بالنسبة لي هو أننا فزنا.

"نحن فريق والجوائز الفردية لا تهم، ما أريده هو الفوز بالدوري". وسجل رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، ثمانية أهداف في سبع مباريات مع النصر في الدوري هذا الموسم. ولم يحقق رونالدو أي لقب محلي مع النصر منذ الانضمام إلى صفوفه في يناير كانون الثاني 2023.