الهلال يواصل زحفه نحو قمة الدوري السعودي



اكتفى الهلال بالفوز 1- 0 على ضيفه الشباب، الجمعة، ليتقدم إلى المركز الثاني في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بعدما حقق انتصاره الرابع توالياً في المسابقة رغم أنه أنهى المباراة بعشرة لاعبين.



وهيمن الهلال على الكرة في أغلب فترات المباراة وكان الأخطر على المرمى، إذ تناوب روبن نيفيز، وماركوس ليوناردو، وثيو هرنانديز، على إهدار الفرص قبل أن يسجل ليوناردو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.



وقبل 13 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، حصل كاليدو كوليبالي على بطاقة حمراء مباشرة.



لكن الشباب لم يستفد من الزيادة العددية رغم الفرص التي سنحت له ليحسم الهلال النقاط الثلاث ويواصل زحفه نحو المقدمة، إذ ارتفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط أمام التعاون الذي يستضيف القادسية، السبت. ويتصدر النصر الترتيب برصيد 18 نقطة قبل مواجهة الفيحاء، السبت.



وغابت الانتصارات عن الشباب للمباراة الخامسة توالياً في المسابقة ليحتل المركز 13 برصيد ست نقاط.