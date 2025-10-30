الأهلي يعود للتعثر في الدوري السعودي بتعادل رابع



اكتفى فريق الأهلي بنقطة التعادل مع ضيفه الرياض 1 / 1 في مباراة الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم الخميس.



وفقد الأهلي النقطة الثامنة هذا الموسم بالتعادل الرابع، بعدما فرط في تقدم متأخر، بهدف سجله لاعبه الإنجليزي إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليتعادل الرياض بمثله، ومن ركلة جزاء أيضاً، نفذها بنجاح البرتغالي توزي في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، أما الرياض فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.



وكان الأهلي قد تعادل مع كل من الهلال والاتفاق والشباب هذا الموسم.