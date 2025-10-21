51 هدفاً تفصل رونالدو عن الوصول للهدف الـ 1000



بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، أقرب من تحقيق حلمه الكبير بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الكروية المرصعة بالإنجازات والألقاب سواء مع الأندية المختلفة التي لعب لها أو مع منتخب بلاده.

ووصل «صاروخ ماديرا» بأهدافه إلى 949 في مسيرته الكروية، وذلك بعد تسجيله لهدف مذهل في شباك الفتح خلال الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي ليتبقى أمام الدون 51 هدفاً فقط ليصل إلى 1000، وهو الإنجاز الذي سيجعله أول لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة يبلغ هذا الرقم.



لا يزال النجم البالغ من العمر 40 عاماً يحافظ على معدله التهديفي المرتفع، إذ سجل 32 هدفاً في عام 2025، وحسب تقارير وكالات عالمية أن اللاعب الملقب بـ «الدون» من المتوقع أن يصل إلى الهدف رقم 1000 بحلول أكتوبر 2026 إذا واصل تسجيله بالمعدل الحالي أي بعد عام من الآن.



وأحرز 143 هدفاً دولياً و806 أهداف للأندية، يقترب من إنجاز لم يحققه أي لاعب في التاريخ، ليبقى العد التنازلي نحو الألفية التهديفية حدثاً عالمياً يترقبه عشاق كرة القدم في كل مباراة. ولا تزال شهية رونالدو مفتوحة لأحراز مزيد من الأهداف، سواء مع فريقه الحالي النصر السعودي أو مع منتخب البرتغال الذي صنع الدون أمجاده وتحفل مسيرة رونالدو الدولية الممتدة منذ 22 عاماً بالألقاب الكبرى، من بينها التتويج ببطولة أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2025، إلى جانب المشاركة في 5 نسخٍ من كأس العالم، لكن المونديال يبقى الحلم الوحيد الذي لم يتحقق بعد.



يبدو «الدون» أكثر تصميماً من أي وقت مضى على خوض مغامرته السادسة في 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. وحسب «بي بي سي»، تحول رونالدو خلال مسيرته الطويلة من جناح سريعٍ في مانشستر يونايتد إلى ماكينة أهداف في ريال مدريد، ثم إلى أيقونة متجددة مع النصر السعودي، مثبتاً أن الطموح لا يشيخ، وأن الالتزام والانضباط يمكن أن يمدد عمر المجد إلى ما بعد الأربعين.