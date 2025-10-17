بنزيمة يهدر ركلة جزاء والاتحاد ينجو من الخسارة أمام الفيحاء



سجل أحمد الغامدي هدفاً في الشوط الثاني أنقذ به الاتحاد حامل اللقب من تلقي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، إذ تعادل 1-1 مع الفيحاء الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة التي شهدت أيضاً فوز الخلود 5-1 على النجمة.



وضاعت فرصة ثمينة على الاتحاد لحسم الفوز، إذ حصل على ركلة جزاء متأخرة لكن كريم بنزيمة أهدرها.



وكانت المباراة هي الأولى للاتحاد تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إذ حل مكان الفرنسي لوران بلان الذي أنهى الاتحاد علاقته التعاقدية معه في أواخر سبتمبر بعد يوم واحد من خسارة الفريق 2-صفر أمام النصر في الجولة الماضية من الدوري.



ورفع الاتحاد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني متساوياً في ذلك مع القادسية ومتأخراً بفارق نقطتين عن النصر المتصدر الذي يخوض مباراته في الجولة غداً السبت أمام الفتح.



وتقدم الفيحاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عندما تلقى فاشيون ساكالا طولية وتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء، ثم صوب الكرة بقوة في الزاوية البعيدة من الشباك.



وفي الدقيقة 64، تعادل الغامدي للاتحاد عندما تلقى كرة عالية داخل منطقة الجزاء وجهها بضربة رأس إلى داخل الشباك.



وحصل الاتحاد على ركلة جزاء في الدقيقة 84 بداعي تعرض بنزيمة لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وتقدم اللاعب الفرنسي لتنفيذها، لكن الحارس أورلاندو موسكيرا تصدى للكرة ببراعة.