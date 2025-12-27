الشحانية يفجر مفاجأة بفوز كبير على الغرافة متصدر الدوري القطري

فجر الشحانية ‌مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب 3- 0 على الغرافة متصدر الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين السبت ⁠في افتتاح الجولة 11 من المسابقة التي توقفت لفترة خلال إقامة كأس العرب ⁠في قطر.

وأنهى الشحانية الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما محمد سيار ثم أضاف لطفي ماجر ​الهدف الثالث للفريق في ​الشوط الثاني ​وألغى الحكم هدفا آخر سجله بيلي فان ‌أمرسفورت للشحانية ‌بداعي ⁠التسلل.

وحقق الشحانية اليوم الفوز الثاني له في الموسم مقابل ثماني هزائم وتعادل ​واحد ​ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويصعد إلى المركز 11 قبل ‍الأخير.

أما الغرافة، فتلقى اليوم الخسارة الثانية له هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وتعادل واحد ليتجمد رصيده في ‍الصدارة عند 25 نقطة بفارق أربع نقاط أمام الشمال صاحب المركز الثاني والذي يلتقي السد حامل اللقب يوم الاثنين.