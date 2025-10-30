السد يكتسح الريان بخماسية في الدوري القطري



اكتسح فريق السد ضيفه الريان 5 - 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم اليوم الخميس. وحقق السد أكبر انتصاراته هذا الموسم ليعود إلى المنافسة من جديد بعد ابتعاده بسبب بعض النتائج السلبية. تقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 11 لصالح السد، وأصبحت الأمور أسهل أمام صاحب الأرض بعد طرد البرازيلي الآخر جريجور لاعب الريان في الدقيقة 19. لكن الريان نجح في خطف التعادل عن طريق روجر جيديس في الدقيقة 37، من ضربة جزاء احتسبت لصالح زميله أحمد المنهالي. وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل الدولي القطري بوعلام خوخي هدفاً ثانياً للسد من تمريرة أكرم عفيف، ليعيد فريقه للتقدم



وفي الدقيقة 52 سجل عفيف بنفسه الهدف الثالث للسد، لتتواصل الأفضلية وبعد 3 دقائق عاد فيرمينو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، قبل أن يختتم رافا موخيكا الخماسية للسد. ورفع السد رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، أما الريان فتوقف رصيده عند النقطة 13 في المركز الرابع. وتنتظر السد مواجهة قوية يوم 4 نوفمبر، في دوري أبطال آسيا للنخبة ضد حامل اللقب الأهلي السعودي.



