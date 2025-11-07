صدامات مثيرة في الجولة الثامنة من الدوري المغربي



يدخل الدوري المغربي لكرة القدم للمحترفين جولته الثامنة على وقع تغيرات مهمة في مقدمة الترتيب، بعد فوز الجيش الملكي على الفتح الرباطي في مباراة مؤجلة، وعودة نهضة بركان إلى طريق الانتصارات بفوز ثمين على النادي المكناسي في لقاء مقدم عن الجولة ذاتها.



وقد مكن فوز الجيش الفريق من اعتلاء الصدارة بالاشتراك مع الوداد البيضاوي برصيد 17 نقطة، فيما واصل الفريق البرتقالي تضييق الخناق على أندية المقدمة، مؤكداً رغبته في الدفاع بقوة عن لقبه في انتظار خوض لقاءيه المؤجلين.



وافتتح الرجاء مباريات الجولة الثامنة بمواجهة الكوكب المراكشي، العائد إلى دوري الصفوة، محققاً فوزاً صعباً حافظ من خلاله على موقعه ضمن كوكبة الصدارة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن القمة.



وواجه الرجاء مقاومة عنيفة من الكوكب، الذي أغلق جميع المنافذ على الفريق الأخضر ولم يخسر لقاءه الثاني في الدار البيضاء إلا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني من علامة الجزاء.



وفي أولى مباريات السبت، يصطدم حسنية أغادير بأولمبيك الدشيرة في قمة سوسية تعد بالكثير، في ظل سعي الدشيرة لتجاوز دوامة النتائج بعد اكتفائه بنقطة واحدة في مبارياته الثلاث الأخيرة.

ويطمح الفريق الأغاديري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في وسط الترتيب وإظهار قوته في المباريات الحاسمة، في حين يسعى الدشيرة لتقديم أداء مغاير واستعادة الثقة أمام منافس قوي.



أما المباراة الثالثة التي تجرى في اليوم نفسه، فتجمع اتحاد تواركة بنهضة الزمامرة، فريقان لم يتذوقا طعم الانتصار بعد هذا الموسم، حيث يطمح تواركة لتحقيق فوزه الأول، فيما يسعى الزمامرة لتجاوز بداياته المتعثرة وإثبات قدرته على المنافسة.



ويبدو اللقاء مفتوحاً أمام كل الاحتمالات، ما يجعل مواجهتهما أحد أبرز تحديات الجولة.



وفي مباراة تبدو متكافئة، يلتقي في آخر مواجهات السبت النادي المكناسي مع اتحاد يعقوب المنصور، اللذين يتطلعان معاً لاستعادة الاتزان بعد بداية متذبذبة خلال الموسم الحالي.

ويسعى النادي المكناسي إلى استعادة نغمة الفوز بعد سلسلة تعثرات، بينما يدخل يعقوب المنصور اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأول في الدوري بالجولة الماضية.



وفي أولى مباريات الأحد، يحل الفتح الرباطي ضيفاً على الدفاع الحسني الجديدي في مواجهة سيكون شعارها ممنوع الخطأ نظراً لوضعية الفريقين الصعبة في جدول الترتيب، اللقاء يشكل فرصة مواتية لتصحيح الوضع وتحسين الموقع واستعادة الثقة.



أما الوداد العائد بقوة هذا الموسم بحلة جديدة، فيرحل جنوباً لمواجهة أولمبيك أسفي سعياً لمواصلة نتائجه الجديدة والحفاظ على تواجده ضمن الفرق المنافسة على القمة، في حين تزداد الضغوط على الفريق المحلي الذي لم تتحسن أحواله مع المدرب الجديد زكرياء عبوب.



ويبدو الوداد في وضع أفضل من الموسم الماضي بتشكيلة مختلفة بفضل رقم قياسي من التعاقدات غيرت جلد الفريق كلياً.



وفي مباراة أخرى تشكل اختباراً عسيراً لاتحاد طنجة، الذي لم يذق طعم الانتصار بعد، في مواجهة نهضة بركان الساعي من جهته لتعزيز موقعه بين الكبار ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

وتزداد الضغوط على المدرب حسن الطير المطالب بتصحيح الأمور أملاً في تدارك الموقف قبل فوات الأوان.



وتختتم الجولة بمباراة قمة تجمع الجيش الملكي بالمغرب الفاسي في صراع محتدم على صدارة الترتيب، وهي مباراة تشكل اختباراً حقيقياً للطرفين معاً سواء الجيش الذي ينافس بقوة على اللقب في المواسم الأخيرة أو المغرب الفاسي الذي غير جلده وقدم مستوى متميزاً حتى الآن.



وتعد الجولة الثامنة محطة مفصلية في سباق اللقب، حيث تتقارب مستويات الفرق وتتقاطع الطموحات بين فرق تتطلع للصدارة وأخرى تبحث عن استعادة التوازن وتحسين مواقعها في جدول الترتيب. كل مباراة تحمل معها الإثارة والتحدي، وما ينتظر الجماهير هو سلسلة مواجهات كروية مشوقة على مدى السبت والأحد.