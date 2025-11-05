الوداد يتصدر الدوري المغربي



حقق نادي الوداد فوزاً مهماً على مضيفه حسنية أغادير بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم والتي أقيمت الأربعاء على استاد البشير بمدينة المحمدية.



وسجل الوداد هدفين مبكرين عبر ستيفان عزيز كي في الدقيقة السادسة، وكريستوفر لورش في الدقيقة 12، قبل أن يقلص حسنية أغادير الفارق سريعاً عن طريق محمد الخباش في الدقيقة 16.

وسيطر الوداد على مجريات الشوط الأول، بينما حاول الفريق المضيف إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن لم يكتب له النجاح، رغم تألق حارسه بدر الدين أبعير الذي تصدى لعدة فرص خطيرة أبرزها محاولتان من عبد الغفور لميرات وتوميسونج أوريبي في الدقائق الأخيرة.



وبهذا الفوز، رفع الوداد رصيده إلى 17 نقطة لينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المغرب الفاسي، فيما تجمد رصيد حسنية أغادير عند سبع نقاط في المركز العاشر.



ويحل الوداد ضيفاً على أولمبيك آسفي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثامنة، بينما يواجه حسنية أغادير نظيره أولمبيك الدشيرة في لقاء قمة محلي ضمن الجولة ذاتها.