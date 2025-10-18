المغرب الفاسي يستغل غياب الوداد ويقتنص صدارة الدوري المغربي



ارتقى المغرب الفاسي إلى صدارة ترتيب الدوري المغربي لكرة القدم مؤقتاً، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتحاد التوركي 1 - 0 السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.



ورفع المغرب الفاسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الوداد صاحب المركز الثاني، والذي تأجلت مباراته في هذه الجولة وذلك بسبب مواجهته مع مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني في تصفيات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) والمقرر لها الأحد. على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد التوركي عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر. وسجل المغرب الفاسي هدفه الوحيد عن طريق إلياس سفيان بنسديدة في الدقيقة السادسة.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز نهضة الزمامرة على مضيفه أولمبيك الشديرة 1 - 0.



وسجل زكرياء بحرو هدف المباراة الوحيد لنهضة الزمامرة في الدقيقة 26، ورفع نهضة الزمامرة رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الشديرة عند سبع نقاط في المركز السادس.