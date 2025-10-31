القوة الجوية يواصل مطاردة صدارة الدوري العراقي



واصل فريق القوة الجوية زحفه نحو المقدمة في ترتيب الدوري العراقي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه ديالي 2- 1، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمسابقة. ورفع القوة الجوية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف ديالي صاحب المركز الثاني. ويتصدر أربيل ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ديالي والقوة الجوية. وتقدم القوة الجوية عن طريق سعد عبد الأمير في الدقيقة 16، وبعد دقيقتين أضاف زميله الحارث حاتم الهدف الثاني.



وفي الدقيقة 22 سجل كولينز أوباري هدف ديالي الوحيد، وعانى الفريق من النقص العددي بعد طرد عبد المجيد صبارة في الدقيقة 69.



وخيم التعادل السلبي على مواجهة أخرى بنفس الجولة بين دهوك والنفط.



وشهدت المباراة إهدار أحمد خالد ضربة جزاء لفريق النفط في الدقيقة 25. ورفع النفط رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، فيما رفع دهوك رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر.