الزوراء العراقي يتعاقد مع المدرب المصري عماد النحاس



أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.



وقال نادي الزوراء في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الإدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي.



وأضاف: «تؤكد إدارة الزوراء أن النحاس من الأسماء التدريبية البارزة في الكرة المصرية والعربية، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب، جعلته الخيار الأمثل لقيادة فريق بحجم وتاريخ نادي الزوراء».



ومن المنتظر أن يصل المدرب المصري عماد النحاس إلى العاصمة بغداد خلال اليومين المقبلين قادماً من فريق الأهلي المصري الذي يشرف على قيادته في الموسم الحالي وحقق معه نتائج مميزة.