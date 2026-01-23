رغم الخسارة أربيل في الصدارة بالدوري العراقي

حافظ فريق أربيل على صدارة الدوري العراقي لكرة القدم رغم خسارته أمام ضيفه الطلبة 2 - 0 في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري العراقي لكرة القدم.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز نفط ميسان على النفط 2 - 1 وال Moصل على الكهرباء 1 - 0.

وسجل هدفي الطلبة كريم عريبي وسايمون مسوفا في الدقيقتين الثالثة والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد هارون الزبيدي، لاعب أربيل، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد أربيل عند 30 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن الكرمة، الوصيف، فيما رفع فريق الطلبة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.