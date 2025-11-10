ماذا قال نجوم الأهلي المصري عن التتويج بكأس السوبر على حساب الزمالك؟



سيطرت فرحة طاغية على نجوم الأهلي المصري عقب التتويج بلقب كأس السوبر الذي أقيم في أبوظبي، وللمرة الـ16 في تاريخ النادي، ,خاصة أنه جاء على حساب الزمالك، الغريم التقليدي والمنافس التاريخي لـ«المارد الأحمر». ورفع فوز الأهلي بكأس السوبر المصري ضغوطاً هائلة من كاهل اللاعبين بعد الانتقادات التي تعرضوا لها مؤخراً بسبب تراجع النتائج والأداء في الدوري المحلي.

وأعرب نجوم القلعة الحمراء عن سعادتهم بالتتويج بلقب السوبر المصري في أبوظبي، مؤكدين أن الأهلي استحق اللقب عن جدارة بناء على ما قدمه الفريق في مباراتي سيراميكا في نصف النهائي والزمالك في النهائي.

وقال أحمد سيد زيزو نجم الأهلي وأفضل لاعب في المباراة النهائية، إن الأهلي بات صاحب الكلمة الأولى في أي بطولة يشارك بها، مشيراً إلى أنه لم يركز على تسجيل الأهداف بقدر التركيز على فوز الفريق ومساعدة زملائه اللاعبين على تحقيق اللقب. وأضاف: لم يكن من المهم بالنسبة لي تسجيل هدف من عدمه، لكن الأهم هو أنني حققت أول بطولة لي مع الأهلي بعد أربعة أشهر من انتقالي للنادي.



من جانبه، أبدى المغربي أشرف بن شرقي سعادته بإحراز اللقب مع الأهلي للمرة السادسة عشرة في تاريخ النادي والخامسة على التوالي، مؤكداً أن جمهور الأهلي يستحق التتويج بالبطولة كونه الداعم الأول للاعبين والنادي في كل البطولات سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكداً أن ييس ثوروب المدير الفني مدرب كبير ويملك أفكاراً تدريبية متميزة، ويمنح اللاعبين الحرية في تقديم كل ما لديهم، مشيراً إلى أن الأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين بإمكانها تحقيق المزيد من الألقاب المحلية والقارية. وسجل ابن شرقي الهدف الافتتاحي في النهائي في مرمى حارس الزمالك محمد عواد باقتدار بعد أن تسلم الكرة بصدره بمهارة فائقة ووضعها بهدوء في الشباك.

وأضاف ابن شرقي إنه يسعى إلى تقديم أفضل أداء مع الأهلي، وأن يسهم مع زملائه اللاعبين في حصد المزيد من الإنجازات والبطولات.



بدوره، أكد محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد في البطولة وحتى ما قبل السفر إلى الإمارات، وتعاهدوا على العودة بكأس السوبر لمصالحة الجماهير. وقال: نعلم أن الجمهور كان غاضباً ومستاء من الأداء والنتائج، لذا تعاهدنا على بذل أقصى جهد من أجل إسعاده وتحقيق اللقب، وبالفعل الجميع قدم أداء رجولياً سواء أمام سيراميكا أو الزمالك.

وأضاف: إن أهم ما ميز الأهلي في مواجهة الزمالك الروح القتالية التي خاض بها اللاعبون المباراة وساهمت بشكل كبير في الفوز، لافتاً إلى أن الفريق لعب بتركيز وتنظيم جيد للغاية على مدار الشوطين ما ساعده على الفوز المستحق.



بينما وجه مروان عطية صاحب الهدف الثاني وأفضل لاعب في بطولة السوبر الشكر إلى جمهور الأهلي على الدعم والمساندة، مؤكداً أن الجمهور لم يبخل يوماً في دعم اللاعبين أو يتخلف عن مؤازرة الفريق في أي مكان بالعالم، مشيراً إلى أن الأهلي استحق الفوز باللقب بعدما كان الطرف الأفضل في النهائي أمام الزمالك.