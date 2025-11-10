5 مشاهد لافتة في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي



خطف نهائي كأس السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد، وتألقت خلاله أبوظبي كعادتها في إخراج الحدث بصورة رائعة وللمرة التاسعة التي تستضيف فيها العاصمة الإماراتية البطولة. وحسم الأهلي لقب كأس السوبر المصري بفوزه في النهائي بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي ومروان عطية على حساب غريمه التقليدي الزمالك، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة ويصل إلى اللقب رقم 16 في تاريخه. وحضرت 5 مشاهد لافتة سيطرت على الكلاسيكو الذي جاء مثيراً في أحداثه وتفاصيله، سواء قبل انطلاق النهائي أو بعده.



1 - احتفالية خاصة

من أبرز مشاهد السوبر حفل النهائي الذي نظمته رابطة المحترفين الإماراتية والذي خطف أنظار المتابعين في المدرجات وخلف شاشات التلفاز، إذ رسمت الاحتفالية صورة رائعة عبرت عن الأصالة المصرية والتاريخية وبهوية فرعونية بعد أن حضرت مجسمات الآثار المصرية العريقة خلال الحفل وتزامناً مع الاحتفالات بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي خطف أنظار العالم.



2 - رد زيزو

سلطت الأنظار على أحمد سيد زيزو نجم الأهلي والذي خاض مباراته الأولى أمام فريقه السابق الزمالك بعد انتقاله إلى «القلعة الحمراء»، في صفقة أثارت الجدل وحظيت باهتمام الملايين من محبي وعشاق الناديين، إذ كان العنوان الأبرز في النهائي الذي شهد هجوم جماهير الزمالك ضد اللاعب قبل وأثناء المباراة، لكنه تعامل باحترافية شديدة مع الضغط الجماهيري، ورد بطريقته في الملعب كأحد نجوم المباراة وصنع الهدف الأول وتوج مجهوده بحصوله على جائزة أفضل لاعب في النهائي.



3 - مشهد الجماهير

من أبرز المشاهد اللافتة في النهائي مشهد الجماهير في المدرجات التي رسمت لوحة رائعة أكملت الاحتفالية السوبر، حيث شهد اللقاء حماساً كبيراً من جمهور الناديين الذي لم يتوقف عن التشجيع وسط هتافات ومؤازرة للاعبين طوال التسعين دقيقة.



4 - بطولة أولى

شكلت كأس السوبر المصري محطة مهمة للدنماركي ييس ثوروب المدير الفني لفريق الأهلي، واللاعب أحمد سيد زيزو باعتبارها البطولة الأولى في سجل الثنائي مع «المارد الأحمر»، إذ تولى ثوروب المهمة قبل نحو الشهر من البطولة، ونجح في تسجيل اسمه في سجل البطولات مع النادي، إضافة إلى أنها أول تتويج لزيزو عقب انتقاله إلى الأهلي من الزمالك.



5 - تجاهل

من أبرز المشاهد التي استحوذت على الاهتمام وأثارت الجدل، تجاهل زيزو لهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك خلال مراسم تسليم الميداليات والكأس، إذ تجاهل اللاعب مصافحة هشام نصر على منصة التتويج وذلك على إثر الخلافات بين اللاعب ونادي الزمالك بسبب انتقاله المدوي للأهلي، ما دفع بنائب رئيس الزمالك إلى الحديث مع خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي على المنصة، وأبدى استيائه من تصرف اللاعب.